Ex-sogro de Fábio Assunção terá de pagar R$ 1,5 milhão ao ator

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, no último dia 27, que Luis Felipe Starace Tavares, ex-sogro de Fábio Assunção, pague ao ator a quantia de R$ 1,469 milhão. Assunção alega que emprestou R$ 1 milhão para Tavares, mas que a quantia nunca foi quitada.

O valor que deverá ser pago pelo ex-sogro é referente à quantia do empréstimo, com juros e correções. Ainda cabe recurso à decisão, que é de 1ª instância. O jurídico do ator comunicou ao Tribunal que o empréstimo foi feito em 5 de julho de 2015 e que Tavares teria de quitar o valor em 90 dias (8 de outubro do mesmo ano).

A juíza Paula Rocha da Silva e Formoso, na sentença, afirma que ficou comprovado o empréstimo feito pelo ator e rejeitou a alegação da defesa de Tavares de que não existia prazo para pagamento.

De acordo com a defesa de Tavares, após o fim do prazo estipulado para a quitação, ele e Assunção teriam feito um novo acordo, sem prazo determinado. No entanto, “o réu não trouxe aos autos nenhum tipo de documento que provasse esse fato modificativo do seu direito”, escreveu a juíza.

Ao UOL, a advogada de Tavares, Noely Moraes Godinho, disse que analisará a sentença e que deverá recorrer da decisão.

Além disso, ao longo do processo, a defesa de Assunção solicitou o bloqueio das contas bancárias do ex-sogro e também a penhora de um imóvel de Tavares, localizado no Jardim Europa, em São Paulo.

O imóvel já foi colocado como penhora em outro processo em que Tavares é réu, ação registrada pelos administradores do condomínio. Neste caso, ele é acusado de não pagar algumas parcelas do condomínio.

Fábio Assunção foi casado com Karina Tavares, filha de Luis Felipe Tavares, de 2010 a 2013. Os dois têm uma filha de oito anos chamada Ella.

