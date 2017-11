Evaristo Costa surpreende seguidores com novo visual

O jornalista e apresentador Evaristo Costa, de 41 anos, surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto de barba, nesta última quarta-feira (1º). Desde julho deste ano, o paulistano está afastado do “Jornal Hoje”, e hoje mora com a esposa e suas duas filhas no Reino Unido.

Alguns dos seus quase 6 milhões de seguidores aprovaram o novo visual, que foi divulgado com uma legenda bem-humorada de que ele estivesse procurando vaga para ser Papai Noel, em sua conta no Instagram. “Atenção shoppings, com o fim do meu contrato com a Globo, segue currículo para dezembro”, disse.

Ao responder os que não gostaram, Evaristo foi categórico e, como sempre, muito engraçado: “Obrigado pelo seu comentário. Da minha barba cuido eu. Boa semana.”

Confira o clique abaixo: