“Eu tenho vontade de casar”, revela Isis Valverde

Isis Valverde está no ar com a Marcela,

de Ti-ti-ti

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Como foi o convite para Ti-ti-ti?

O Jorginho [o diretor Jorge Fernando] me encontrou no aeroporto, me deu uma pasta e disse: “Tenho uma coisa para te mostrar”. Quando abri, vi que a minha foto era a primeira. Foi quando ele falou que eu seria a protagonista da novela. Fiquei encantada!

Marcela é a primeira protagonista da sua carreira. Isso deixa você nervosa?

Não gosto de fazer essa divisão [entre personagens principais e secundários]. Sei que as pessoas vão me olhar de forma mais crítica, querendo achar alguma coisa para falar. Mas tenho dois comparsas maravilhosos: Murilo [Benício, que faz Victor Valentin] e Alexandre [Borges, que vive Jacques Leclair]. Estou muito bem amparada!

Qual foi sua inspiração para viver Marcela?

Além das minhas próprias experiências, que foram bem parecidas com as da personagem, peguei muito da história de vida de uma amiga lá de Belo Horizonte, a Marina. Assim como Marcela, ela não teve mãe e cresceu sem pai. Foi criada pela avó, que, agora, está meio doente. Ela tem uma dor, mas nem por isso deixa de ser a mais empolgada da turma.

O que tem em comum com sua personagem?

Além de sermos mineiras, também fui modelo e passei por dificuldades de adaptação. Sou filha única e senti falta da minha família. Assim como ela, chorei muito no banheiro e na cama.

Na novela Plumas e Paetês (1980), que serviu de inspiração para a nova versão de Ti-ti-ti, Marcela foi interpretada por Elizabeth Savalla. Assistiu a alguma cena da época?

Não. A Elizabeth usou as experiências dela. Eu não posso pegar a mesma coisa que ela passou há anos para usar de novo. Tenho que viver a minha Marcela, com as minhas gírias, o meu jeito.

Assim como Marcela, você sonha em casar e ter filhos?

Toda mulher tem vontade de casar… É lógico que eu tenho! E de ter filhos também. Essa novela vai realizar um sonho!

Você é uma das poucas atrizes que mantém o corpo original. Tem vontade de mudar algo?

Tem gente que, depois que fica famosa, exagera. É botox com 20 anos, lipo, silicone… Eu estou satisfeita com os meus peitinhos.