“Estou triste”: Datena fala sobre acusações de assédio no ‘Brasil Urgente’

José Luiz Datena voltou a apresentar o programa ‘Brasil Urgente’ depois de a jornalista Bruna Drews acusá-lo de assédio. O apresentador não fugiu da polêmica e falou o assunto. “É claro que vou dar uma satisfação para os meus telespectadores sobre o que está acontecendo. Mas vai ser uma coisa rápida, porque quem vai cuidar disso primeiro é Deus, depois a Justiça”, disse ao iniciar a atração.

Na volta do intervalo, ele continuou. “É evidente que estou triste, sou um ser humano. E um ser humano quando enfrenta qualquer acusação mentirosa, embutida de calúnia e com o sentido de ferir, que vem principalmente de quem você não espera, claro que fica chateado. Eu acredito muito na Justiça de Deus e dos homens”.

“Faz 17, 18 anos que defendo as mulheres, de feminicídio, de assédio sexual… E vou continuar fazendo isso. Eu defendo todas as mulheres. Agora, uma pessoa, independentemente de ser homem ou mulher, me acusa de maneira vil, é claro que eu vou responder a isso, e pedir que a Justiça faça justiça, mostre a realidade. Vou continuar trabalhando, fazendo o meu papel que sempre fiz. Me abater é claro que vai, mas não vai abalar a ponto de quebrar as minhas pernas. Espero só que a Justiça mostre o que é verdadeiro”, completou.

Jornalista é alvo de ataques

Após denunciar o apresentador por assédio sexual, a jornalista Bruna Drews, 35 anos, está sendo alvo de comentários machistas em suas redes sociais. Alguns internautas duvidam que a repórter tenha passado pelo cenário que descreve e outros questionam o motivo de Bruna ter demorado para tornar o caso público.

“Continuo achando coisa errada nesta história! Quando a Claudia Leitte fez aquela palhaçada com o gênio Silvio Santos, você correu aqui para postar coisas sobre o assunto, descendo a lenha no Silvio. Que bom que você tomou a decisão de abandonar o jornalismo. Pois sabe que pra você tudo acabou. Bem estranha! Bem estranha mesmo essa história de Datena dar em cima de homossexual e você aguardar meses para desabafar”, escreveu um internauta em uma das fotos da jornalista.

Depois de o caso ganhar repercussão na mídia, Bruna decidiu tornar seu perfil do Instagram privado, mas não deixou de falar sobre o assunto.

Nesta segunda-feira (21), a repórter disse que a ação que move contra Datena não tem motivação financeira alguma. “Esta é a pura verdade! Como ex-repórter criminal, sei que infelizmente processos por assédio sexual acabam no máximo em pagamentos de cestas básicas para o Estado! Nunca pedi nada e nunca fiz chantagem com o apresentador!”, afirmou.

“Não fui eu quem quebrei (sic) o segredo de Justiça, e sim ele. Soube pelos meus advogados que ele teve todo acesso ao meu processo trabalhista, que segue também em segredo de Justiça. Apenas por isso decidi falar. Obviamente muitas testemunhas que estavam no bar (amigos pessoais e funcionários de Datena) não vão contar a verdade. Mas tenho certeza que ela será esclarecida pela Justiça!”, escreveu Bruna.

Entenda o caso

A jornalista Bruna Drews protocolou uma ação no Ministério Público de São Paulo contra José Luiz Datena por assédio sexual. De acordo com ela, o apresentador afirmou já ter se masturbado várias vezes pensando nela, além de dizer que era um desperdício que ela namorasse outra mulher. Datena nega todas as acusações.

Saiba mais sobre os detalhes entre Datena e a jornalista aqui.

Siga CLAUDIA no Instagram