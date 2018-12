Este é o apelido fofo de Kate Middleton para a princesa Charlotte

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 36 anos, tem um apelido fofo para a filha, Charlotte, 3 anos. Enquanto fazia compras em loja de descontos às vésperas do Natal, foi possível ouvi-la dizer à pequena: “Levante-se, poppet“, de acordo com pessoas ouvidas pelo jornal britânico Daily Mail. No inglês do Reino Unido, poppet é uma palavra carinhosa de afeição para descrever alguém doce e delicada.

Na ocasião, Charlotte e George estavam sentados no chão enquanto a mãe fazia compras de Natal. Foi então que a mãe pediu que os pequenos se comportassem e usou o apelido para Charlotte. Um detalhe adorável é que o Príncipe William já foi visto, ocasionalmente, usando a alcunha para Kate.

