Kate Middleton faz compras de última hora em loja de descontos

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 36 anos, foi fotografada no domingo (23) fazendo compras de última hora na loja de descontos The Range, em King’s Lynn, no condado de Norfolk, na Inglaterra. No carrinho de Kate, havia livros infantis, material de arte e quadros.

Especula-se inclusive que poderiam ser presentes para outros membros da realeza, já que há uma espécie de tradição empreendida pela rainha em presentear com itens modestos, em linha com a tradição germânica. “Eu tive que olhar duas vezes para acreditar. Não se espera ver a realeza fazendo compras nesses lugares”, disse uma mulher que afirma ter visto a duquesa, de acordo com o jornal britânico The Sun.

“Eu reconheci o pequeno Príncipe George segurando a mãe de Kate e Charlotte com um arco vermelho no cabelo”, contou, em referência aos filhos de Kate com o Príncipe William. Não há imagens das crianças com Kate, entretanto. Segundo a publicação, a equipe de segurança da realeza manteve certa distância da família em suas compras.