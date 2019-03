Estátua de Michael Jackson é removida de museu após denúncias de abuso

A estátua de Michael Jackson em exposição no Museu Nacional do Futebol, em Manchester, na Inglaterra, foi removida após novas denúncias de abuso sexual contra o astro.

No documentário “Leaving Neverland”, dedicado à história do cantor, Wade Robson e James Safechuck acusam Michael de abusar sexualmente deles enquanto eles eram crianças. A primeira parte do filme foi ao ar, no Reino Unido, na última quarta-feira (6).

A família de Michael negou todas as acusações e defendeu que o documentário é um “linchamento público”. A HBO, responsável pelo filme, está sendo processada.

A estátua de Michael Jackson estava em exposição desde 2014. “O Museu Nacional do Futebol fez uma série de mudanças em suas exposições e nos objetos expostos nos últimos meses. Como parte de nossos planos para representar melhor as histórias que queremos contar, tomamos a decisão de remover a estátua de Michael Jackson da exibição”, disse um porta-voz da instituição, em comunicado.

Leia também: Rainha Elizabeth posta no Instagram pela primeira vez

+ Ben Affleck diz que ainda ama a ex-mulher Jennifer Garner

Siga CLAUDIA no Youtube