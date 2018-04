Erika Januza encontra mulher que inspirou seu personagem em novela

Dentre tantas coisas a agradecer que meu trabalho vem me proporcionando, também está meu encontro e a generosidade de Dra. Ivone Caetano. Desembargadora, primeira juíza negra do Rio de Janeiro. Fui a sua procura no início da caminhada da segunda fase de minha personagem, Raquel em O outro lado do paraíso e me recebeu de braços abertos! Uma mulher incrível, inteligentíssima, com uma força, uma postura. A representatividade em pessoa. Agradeço por dividir comigo tão generosamente, experiências, memórias, pensamentos, estímulo, um pouquinho de sua história! Com certeza é grande inspiração não só de minha Raquel, mas de muitas e muitas que cruzam seu caminho! Podemos ser o que quisermos! Vá à luta! Obrigada @walcyrcarrasco mais uma vez, por esta bela experiência! 🙏🏾❤️ #juíza #ooutroladodoparaiso #representatividade

A post shared by Erika Januza (@erikajanuza) on Apr 25, 2018 at 5:45am PDT