Erick Jaquin é vítima de ação criminosa de babá

Foi presa na madrugada de sábado para domingo uma mulher suspeita de realizar furtos enquanto trabalhava como babá em casas da região dos Jardins e Higienópolis, na capital de São Paulo. Entre as vítimas de Andrea Lopes da Silva estão o chef de cozinha e apresentador Erick Jacquin e sua esposa, Rosângela Jacquin.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Segundo informações da Record TV, Andrea se apresentava como Ângela, nome da própria irmã, e se infiltrava nas residências para subtrair artigos de luxo como relógios, bolsas e canetas. Ela foi descoberta durante uma festa, quando Rosângela recebeu uma mensagem no Whatsapp, alertando sobre o golpe da falsa babá. Imediatamente, ela reconheceu que a mulher da foto era a mesma que vinha cuidando de seus filhos gêmeos há alguns meses.

Juntos, Jacquin e Rosângela procuraram um conhecido delegado da polícia que também estava no evento. O oficial checou os antecedentes da suspeita e descobriu que ela já possuía passagens pelo mesmo delito, tendo sido presa em janeiro por policiais do 78º Distrito, em cumprimento de um mandato expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.

Presa em flagrante, a mulher foi levada a uma delegacia e confessou os crimes. Andrea já havia comprado passagens aéreas com o cartão de crédito de Rosângela e furtado um relógio que ela presenteou o marido. O objeto foi localizado com um receptor apontado pela própria babá. No escritório do homem, identificado como Sérgio Washington Talarico, foram encontrados mais de 40 relógios, além de bolsas e canetas de luxo. Ele também foi preso.

Leia também: Enem usa música de Naiara Azevedo para falar sobre violência contra mulher

+ Roberto Justus será pai pela 5ª vez

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?