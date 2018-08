Erick Jacquin revela sexo dos bebês

Depois da surpresa emocionante na final do “MasterChef“, quando revelou que sua mulher, Rosângela, está grávida de gêmeos, o chef Erick Jacquin surpreendeu novamente os fãs nesta quarta-feira (29).

Em um vídeo feito especialmente para os seguidores do Instagram, ele entregou um envelope para que a amiga Ana Paula Padrão lesse o sexo dos gêmeos: um menino e uma menina. Assista aqui.

O vídeo foi gravado no cenário do “MasterChef”, que agora está no ar com a disputa de chefs profissionais, e foi acompanhado pelos jurados, Paola Carosella e Henrique Fogaça.

