Entrevista com Kiko e Sr. Barriga

A dupla veio ao Brasil para participar do Festival da Boa Vizinhança

Foto: Divulgação – SBT

“Kiko! Kiko! Kiko!” gritava a multidão enlouquecida. Não, não era o fã clube do Chaves que bradava o nome de um dos personagens mais conhecidos do seriado mexicano. Se tratava da arquibancada do Estádio do Morumbi durante um jogo do São Paulo, que parou quando Carlos Villagrán, o intérprete do garoto bochechudo, apareceu para uma visita. Este é só um exemplo da dimensão da fama do personagem.

No ar, desde 1983 no SBT, o seriado tem uma legião de fanáticos que não se cansam de ver os episódios repetidos, lembrar as frases conhecidíssimas e se vestir como os personagens. E vamos ser sinceros: quem é que nunca assistiu ao Chaves? Acompanhado por um emocionado (e 64 quilos mais magro) Edgar Vivar, o famoso Sr. Barriga, Villagrán esteve no Brasil para participar do 2º Festival da Boa Vizinhança, organizado pelo Fã Clube Chespirito Brasil, que aconteceu no sábado 24 e reuniu 5000 pessoas.

“Como estão, gentalha?”, grita o Villagrán assim que chega, enquanto Edgar usa uma das suas tiradas preferidas: “É a primeira vez que não me recebem com uma pancada!”. Apesar das muitas piadas – internas, os dois se divertiam muito juntos- e dos bordões, a passagem dos míticos personagens pelo Brasil (que receberam cachê para vir) foi marcada por uma emoção, digamos assim, bem mexicana. Teve choro, declarações inflamadas de amor aos fãs e muito calor humano. “Vocês tem meu agradecimento perpétuo”, declarou Villagrán em “portunhol”. “Não imaginava que era tão querido aqui. Acho incrível que mesmo depois de tanto tempo e, apesar da distância e do idioma, ainda hoje o programa faz sucesso”, completou Edgar.

A seguir, eles contam tudo sobre a série, a famosa briga de Carlos com Roberto Gómez Bolaños, (o Chaves) e o amor pelo Brasil. “Temos que ser felizes e fazer os outros felizes. E vocês contribuíram muito para a minha felicidade. É difícil de expressar, mas tem uma palavra em português, que é intraduzível em outro idioma: saudade. Eu tenho saudade antes mesmo de ir embora. Obrigada”. Edgar chora e Carlos o abraça. Tudo está bem outra vez na vizinhança.

Por que vocês acham que a série fez tanto sucesso no Brasil?

Carlos: O Brasil e o México são países latinos, que apesar do idioma são muito parecidos, por isso, a série era tão bem assimilada por aqui também. Fora que era um programa muito puro, pra toda família. Não tinha sexo, nem violência. Eram palhaçadas feitas por profissionais. Acho que o Chaves revela um pouquinho da realidade, porque existem muitos orfãos como o Chaves, muitas crianças que tem só mãe, como o Kiko, e também tem os que não pagam aluguel, né? (risos)

Acredita que daria para fazer um remake com atores mais jovens?

Carlos: Mais jovens não: menos velhos! Risos. Acredito que este tipo de coisa nunca fica bom. É como quando você faz um bolo e vai acrescentando ingredientes. Nós fomos enriquecendo os personagens com alegria e não tem como mudar esta receita.

Edgar: O que nós fizemos foi algo que não tem como repetir. O acerto do Chespirito (apelido e um dos personagens de Bolaños) foi juntar pessoas diferentes com talentos diversos. E até hoje funciona!