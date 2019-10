Entenda por que Silvio Santos não participou do Teleton

O primeiro Teleton foi ao ar em 1998. Desde então, o programa ajudou a aumentar significativamente as doações para a Associação de Assistência a Criança Deficiente (AACD). Durante um dia todo, artistas se revezam cantando, fazendo apresentações ao vivo enquanto a central recebe doações. Na edição de 2019, que foi transmitida ontem, 26, pelo SBT, alguns momentos foram bastantes marcantes.

Foi sentida a falta do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, que pela primeira vez não participou do Teleton. Mas uma de suas filhas, Patricia Abravanel, justificou dizendo que o pai estava com uma gripe muito forte e não poderia fazer sua tradicional participação. Ela se responsabilizou pelo encerramento com Silvia e Rebeca.

O Teleton 2019 conseguiu bater a meta de 30 milhões de reais. Veja abaixo alguns destaques.

A apresentação de Ivete Sangalo

A cantora abriu o Teleton cantando “Preciso de Você”, do cantor Daniel, padrinho desta edição. Com ela estava o coral do Instituto Bacarelli. Depois, Ivete emendou em Lambada. A cantora participou bastante do programa e prometeu que “enquanto estiver cantando, vai participar do Teleton”.

O selinho entre Sabrina Sato e Eliana

Começou como uma aposta: se a meta de 15 milhões fosse batida, Sabrina Sato e Eliana dariam um selinho? A inspiração veio da apresentadora Hebe, que por muitos anos participou do Teleton e tinha o selinho como símbolo. Deu certo. E a cena aconteceu.

Klebber Toledo e Camila Queiroz no SBT

Por uma belíssima causa, a Globo permitiu que a dupla de atores participasse do Teleton. Muito desenvoltos, no palco eles brincaram, conversaram com famosos e comemoraram cada vez que subia o valor arrecadado. Antes de sair do palco, o casal deu um selinho que levou o público ao delírio.

