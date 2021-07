Entenda por que o empresário de Britney rompeu laços com a cantora

Nesta terça-feira (08), o empresário de Britney Spears, Larry Rudolph, resolveu encerrar os trabalhos com a artista, como informou a revista Variety. A cantora, que tem sua vida comandada pelo pai Jamie Spears, expressou a vontade de parar de cantar profissionalmente para o seu, agora, ex-empresário.

Rudolph fez uma carta ao pai de Britney dizendo que seus serviços não seriam mais necessários, já que a filha dele se aposentaria oficialmente.

A famosa está sob tutela do pai desde 2008. Atualmente, ele é responsável por toda parte financeira e demandas pessoais de Britney. No ano passado, a cantora começou a dar indícios de que não estava mais feliz com a condução da tutela.

Em 23 de junho deste ano, ela expressou que queria sua liberdade de volta e fez duras denúncias sobre abusos cometidos pelo pai, quebrando um silêncio de anos. No entanto, o juiz manteve sua decisão e a tutela de Britney segue com Jamie.