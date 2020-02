Emoção é pouco para falar da nova novela da Globo

Taís Araújo e José Mayer são os

protagonistas desta linda história

Foto: Rafael França/ Rede Globo

“Viver a Vida falará de superação. Do que somos capazes de superar, mesmo quando pensamos estar num beco sem saída, numa situação-limite. Temos força suficiente para a superação de todo e qualquer problema, desde que possamos unir a essa força uma férrea vontade de alcançar a nossa meta”, sintetiza o autor Manoel Carlos sobre sua nova trama, com direção de Jayme Monjardim, que substituirá “Caminho das Índias” a partir do dia 14 de setembro.

A grande novidade está na Helena da vez. Maneco queria uma atriz mais jovem do que suas protagonistas anteriores para personificar uma top model no auge da carreira. E escolheu Taís Araújo por seu talento e enorme beleza.

“Falam que criei uma Helena negra, mas nem pensei nisso ao escolher a Taís. Há muito tempo queria trabalhar com ela, que tem a visibilidade internacional que eu precisava para a personagem”, garante.

A Helena de Taís fará par romântico com o empresário Marcos (José Mayer), que começa a novela recém-separado da esposa, Tereza (Lília Cabral). O casal tem três filhas, sendo que a mais velha é Luciana (Alinne Moraes), uma modelo em início de carreira que morre de inveja de Helena, sua rival nas passarelas e namorada de seu pai. Nos primeiros capítulos, Luciana sofre um acidente depois de uma discussão com a “madrasta” e fica paraplégica. No decorrer da trama, Marcos ainda vai se envolver com Matilde (Giovanna Antonelli), uma tremenda vilã, que tem uma filha tão perversa quanto ela: Rafaela (Klara Castanho). Por intermédio das atitudes maldosas da pequena o autor promete gerar polêmica ao abordar um tema delicado: a crueldade infantil.

“Viver a Vida” terá um elenco estelar, formado ainda por Thiago Lacerda, Christine Fernandes, Rodrigo Hilbert, Letícia Spiller, Lolita Rodrigues, Natália do Vale e Mateus Solano (que arrasou como Ronaldo Bôscoli na minissérie “Maysa”), que fará gêmeos.

