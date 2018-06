Nesta semana, o ator Jonatas Faro postou uma foto do filho Guy, de sua breve união com Danielle Winits em 2011. O ator raramente compartilha registros do menino, que completou sete anos em abril último. O registro recebeu muitos elogios dos fãs de Jonatas.

Guy, ao lado do pai, Jonatas Faro. Guy, ao lado do pai, Jonatas Faro.

Guy é o único filho do ator e o segundo de Danielle, também mãe de Noah e atualmente casada com o ator André Gonçalves.

Danielle Winits e Jonatas Faro. Danielle Winits e Jonatas Faro.

