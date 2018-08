Em rara aparição, filha de Celso Portiolli faz luxuosa festa de 18 anos

O apresentador Celso Portiolli, 51 anos, organizou uma festa para comemorar os 18 anos da filha mais velha, Laura. A celebração foi realizada em São Paulo, nesta terça-feira (21), e reuniu familiares e amigos famosos.

Raul Gil, Isabella Fiorentino, Eliana, Larissa Manoela e Rodrigo Faro estavam entre os famosos que prestigiaram o evento. A festa contou com show da banda Bonde do Tigrão e do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone.

Confira detalhes da festa:

