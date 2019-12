Em nota, Thiago Lacerda esclarece motivo de detenção no Rio

Na noite da última sexta-feira (20), o ator Thiago Lacerda acabou sendo encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro após ter sido acusado de uso e porte de drogas.

Segundo os policiais que faziam uma operação na Zona Sul da cidade, teria sido encontrado no veículo do ator um ‘material entorpecente’.

De acordo com a nota enviada para o colunista Leo Dias, do Portal UOL, a assessoria de imprensa do ator afirmou que após os exames nada foi constatado, por isso o artista foi liberado em seguida.

“Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do RJ com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia.”, declarou o documento.

