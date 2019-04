Em meio a rumores de traição, rainha dá ‘presente’ a Kate Middleton

Em meio aos boatos de traição do príncipe William, Kate Middleton foi surpreendida pela rainha Elizabeth com um presente muito especial. A monarca nomeou Kate como dama grã-cruz da ordem vitoriana, uma ordem da cavalaria criada pela Rainha Vitória no século XIX.

O anúncio foi feito através de um comunicado oficial da Família Real na segunda-feira (29), dia em que Kate e William completaram 8 anos de casados. De acordo com o site oficial da realeza, a nomeação foi feita pessoalmente pela rainha, em agradecimento aos serviços prestados pela duquesa à realeza e seu apoio a causas humanitárias.

Com o título, Kate ganhou um distintivo, que é uma Cruz de Malta com um medalhão representando a rainha Vitória. O príncipe Harry usou um distintivo parecido em um evento oficial há algumas semanas. O da duquesa de Cambridge, no entanto, também tem uma estrela de prata de oito pontas em volta da cruz.

Príncipe Harry com uma Cruz de Malta parecida com a de Kate Middleton

Não é a primeira vez que esse título é usado como um presente de casamento. Em 2017, príncipe Philip, marido da rainha, foi nomeado cavaleiro grã-cruz no dia do aniversário de 70 anos de casamento do casal. Príncipe Andrew e príncipe Edward, filhos da Monarca, também possuem o título.

A posição de dama da ordem vitoriana é uma das maiores honrarias que a rainha pode dar a algum membro da realeza. Segundo alguns jornais ingleses, o presente de rainha Elizabeth pode ter servido como uma maneira de agradar à duquesa, que estaria muito abalada com os boatos e polêmicas sobre seu casamento.

Leia mais: Traição? Príncipe William teria flertado com marquesa

+ O motivo pelo qual William era “dolorosamente triste” na escola

Siga CLAUDIA no Youtube