Voluntário, artista desenha vítimas de tiroteio em muros da Raul Brasil

O muro da Escola Estadual Raul Brasil, onde aconteceu o atentado em que ex-alunos atiraram contra funcionários e estudantes, no dia 14 deste mês, em Suzano, ganhou uma bela homenagem nesta segunda-feira (25). O artista plástico Francisco Kleison fez um grafite com imagens das vítimas fatais do tiroteio.

A parede já havia se transformado em uma espécie de mural para homenagear os funcionários e alunos que morreram no ataque, com frases que pediam paz e mãos pintadas por alunos de outras escolas que se solidarizavam com a dor.

Pela manhã desta segunda, o artista, que trabalha com pinturas especiais no Guarujá, litoral de São Paulo, e mais um funcionário pintaram de branco o muro com os tributos para fazer a reforma. Francisco contou ao G1 que procurou a diretoria da escola na semana passada, que aprovou a ideia e pediu autorização da Secretaria Estadual da Educação. “A gente se sensibiliza com a dor de todos e quis ajudar da maneira que podia”, afirma.

As vítimas homenageadas foram os alunos Caio Oliveira, de 15 anos; Claiton Antônio Ribeiro, de 17 anos; Douglas Murilo Celestino, de 16 anos; Kaio Lucas da Costa Limeira, de 15 anos; Samuel Melquíades Silva de Oliveira, de 16 anos; a coordenadora Marilena Ferreira Vieira Umezo, de 59 anos e a inspetora Eliana Regina de Oliveira Xavier, de 38 anos.

O trabalho do artista, antes mesmo de terminar, chamou a atenção de quem passava pela rua. As vítimas foram eternizadas em preto e branco para simbolizar o luto. O fundo, colorido, representa a alegria. Por fim, asas de anjo em volta das vítimas completam o desenho.

Massacre

Na manhã da quarta-feira, 14 de março, dois adolescentes encapuzados invadiram a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, e atiraram contra alunos e funcionários, deixando, no total, oito mortos e onze feridos.

Os adolescentes foram identificados como Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25, e ambos eram ex-alunos da escola. O mais novo atirou contra o primeiro, matando-o, e suicidou-se em seguida.

Recentemente, um terceiro suspeito de participar do planejamento do massacre foi identificado. Segundo a polícia, ele também é ex-aluno da escola e foi colega de classe dos envolvidos.

