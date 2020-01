Em Boogie Oogie, Marco Pigossi vive seu segundo protagonista

Marco Pigossi abre o sorrisão na festa de lançamento de Boogie Oogie

Foto: George Magaraia

Lindo que só ele, Marco Pigossi, intérprete do íntegro Rafael, distribuiu simpatia na badalada festa de lançamento da novela Boogie Oogie, que aconteceu neste sábado (2), no Espaço Franklin, no centro do Rio. Todo de preto, ele arrancou suspiros de quem estava curtindo o evento.

Marco está mesmo em alta! Ele vive agora seu segundo protagonista consecutivo, já que no ano passado fez o papel de Bento, na novela Sangue Bom. O ator diz que procura manter os pés no chão, mas não esconde as altas expectativas para a estreia do folhetim de Rui Vilhena. “Tá tudo lindo, a novela é muito bem amarrada, escrita, costurada, cheia de ganchos. Quero que o público se emocione e goste bastante”, confessou.

No início da trama, seu personagem viverá uma relação de ódio com Sandra (Isis Valverde), já que a mocinha irá desprezá-lo. E Pigossi conta que se identifica bastante com o rapaz! “Acho muito legal a relação dele com a aviação. Eu, como amo moto, pego isso para mim, porque, de certa forma, são paixões parecidas”, disse.

Boogie Oogie estreia no dia 4 de agosto. A trama é escrita por Rui Vilhena, com direção de Ricardo Waddington e Gustavo Fernandez.

