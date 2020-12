Ellen Page anuncia transexualidade e muda nome para Elliot

Estrela da série “The Umbrella Academy“, e a participação nos filmes “X-man”, e “A Origem”, Ellen Page, 33 anos, passou por uma importante transformação.

Hoje, terça-feira (1), anunciou através da sua conta no Twitter que não se identifica mais com o gênero feminino, e agora é um homem trans. “Gostaria de compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot”, escreveu ele.

A novidade compartilhada por ele levou os fãs a apoiarem a decisão, e muitos disseram estar orgulhosos. “Não tenho palavras para expressar como é incrível finalmente amar quem eu sou o suficiente para buscar meu autêntico eu”.

A revelação do ator também chamou atenção para a violência contra transgêneros e os números crescentes de casos em 2020. “Minha alegria é real, mas também é frágil. A verdade é que, embora eu sinta uma profunda alegria nesse momento e sabendo quanto privilégio tenho, eu também sinto medo. Sinto medo pela invasão, pelo ódio, pelas ‘piadas’ e pela violência”.

O ator cita ainda que mulheres trans negras latinas estão ainda mais expostas ao ódio social. “As discriminações contra pessoas trans são abundantes, insidiosas e cruéis, resultando em consequências horríveis. Só em 2020, foram relatados que, pelo menos 40 pessoas transexuais foram assassinadas, a maioria delas era mulher trans negra e latina.”

No ano de 2014, durante uma conferência de apoio a jovens gays em Las Vegas, Page teria se assumido homossexual. “Eu estou aqui hoje porque sou gay. E porque talvez eu possa fazer alguma diferença”, disse, que na época arrancou aplausos de todos.

