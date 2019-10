Michelle Pfeiffer confessa que já quis ser demitida de alguns filmes

Com vários papéis icônicos e indicações ao Oscar, a atriz Michele Pfeiffer é, sem dúvida, uma das grandes estrelas de Hollywood. Nos últimos anos ela reduziu suas participações no cinema, mas aos poucos tem retornado a carreira em papéis de apoio. Em Malévola 2 – A Dona do Mal, Pfeiffer, 61, volta às telonas ao lado de Angelina Jolie, 44 e Elle Fanning, 21, ambas estrelas do sucesso Malévola.

Durante a entrevista de divulgação do filme para o Entertainment Tonight, Pfeiffer confessou que sempre se sente insegura quando começa um novo projeto e que sempre acredita que será demitida quando começa a filmar. O comentário surpreendeu Jolie, que não se aguentou: “Mas isso aconteceu alguma vez? De onde surgiu esse medo?”, perguntou a atriz interrompendo a repórter. “Na verdade eu bem que quis ser demitida em alguns casos, mas não consegui”, confessou Pfeiffer, sem revelar quais seriam os filmes que quis desistir de fazer. “Você vai ter que me contar quais”, combinou Jolie. “Falamos depois”, prometeu Pfeiffer.

Em um tom mais sério, a atriz confessou que a insegurança veio do fato de nunca ter estudado para ser atriz. “Quando comecei muitos atores vinham de Julliard [prestigiada Universidade de Arte nos Estados Unidos] e eu era essa jovem de Orange County, me baseando apenas e puramente em instinto. Por muito tempo eu acreditei que não era o suficiente e não tinha credibilidade”, explicou. “E também como tive que desenvolver a minha técnica ao mesmo tempo em que já trabalhava, não comecei en um lugar seguro”, ela completou.

A insegurança — hoje mais controlada — passou batida dos sets de Malévola. Pfeiffer diz que se divertiu muito durante as filmagens. “A essa altura eu tenho muita confiança quando interpreto a vilã”, brincou.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Nos bastidores, Jolie e Fanning brincaram várias vezes, seja uma postando foto da outra como aproveitando a pausa para jogos de ping-pong ou paintball. Fanning bateu Jolie na mesa de tênis. “Sou boa mesmo”, reconheceu a atriz que interpreta A Bela Adormecida. “Eu fui agressiva demais”, admitiu Jolie. “Mas que ping-pong foi esse?”, interrompeu Pfeiffer, que não participou das rodadas. Jolie e Fanning, rindo, confessaram que não a chamaram “Você era a Rainha. Era um jogo de família”, provocou Jolie enquanto Fanning tentou se explicar para Pfeiffer. “Eu também nunca teria conseguido jogar com o meu figurino”, riu liberando as amigas do constrangimento.

A amizade entre as atrizes ficou clara. “Nós ficamos muito próximas, assim como Aurora e Malévola, nos conhecemos muito bem agora”, disse Fanning sobre Jolie. “Agora podemos falar de outras coisas, antes eu era muito criança”, riu. “Nossos papos foram muito diferentes dessa vez”, concordou Jolie rindo antes de confessar que agora puderam beber juntas. A atriz, mãe de seis, não consegue disfarçar seu lado maternal ao lado de Fanning. “Sou tão orgulhosa de você. Você sempre foi tão madura e o que acho mais raro, manteve a doçura e gratidão”, comentou sorrindo sobre a jovem pupila.

O papo família logo levou a entrevista para Jolie e o primogênito, Maddox, que recentemente foi para a Universidade e se mudou para a Coréia do Sul. A atriz compareceu à estréia com a família em um look que fez sucesso. “Eu tenho sorte que os outros ainda estejam pequenos, mas estou tão animada por ele [Maddox] porque o meu mundo se amplia quando o dele cresce também”, disse a atriz.”Será diferente com cada um”, ela acrescentou.

Malévola 2- Dona do Mal é a continuação do sucesso de bilheteria, Malévola. Agora a bruxa/fada e Aurora começam a ter problemas quando a Princesa se vê fazendo escolhas sozinha, mas ambas terão que se unir para combater novas ameaças sombrias. O filme estréia dia 17 em todo Brasil.

Ouça o podcast “Senta lá, CLAUDIA”