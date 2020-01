Eliminado do ‘MasterChef Profissionais’ tem prato comparado a cinzeiro

O ‘MasterChef Profissionais‘ exibido na noite de ontem (20) nos mostrou que não temos condições emocionais para lidar com a pressão desse reality show. Por mais que sejam profissionais, como o nome do programa já diz, todos eles são colocados em desafios dificílimos nos quais qualquer errinho pode render uma eliminação. E é o que acontece.

Daniel, o eliminado da semana do reality, se deu duplamente mal no programa desta noite. Primeiramente ele foi incapaz de entregar a primeira prova do ‘MasterChef’ (um bolo espelhado), então acabou ganhando uma penalização no desafio seguinte.

Enquanto todo mundo teve um tempo “fazível” na prova de preparar um prato a ser julgado pelo renomado Alex Atala, Daniel teve quinze minutos a menos. A princípio ele achou que seria uma vantagem, pois poderia pensar bem antes de fazer a prova, mas aconteceu o contrário: ele pensou tanto que se atrapalhou todo na proposta e fez um pirão de queijo.

Veja também





Mas o pesado veio com as críticas. Paola Carosella e Henrique Fogaça até criticaram o prato de Daniel, mas Erick Jacquin foi responsável pelas palavras mais duras da noite. Embora tenha elogiado a escolha do queijo por parte do cozinheiro, todo o resto foi criticado. Sobrou até mesmo para a aparência, pois o empratamento foi comparado a um cinzeiro. Após as palavras, Daniel deu aquela engolida seca.

–

Mesmo sendo um dos mais promissores da temporada, o erro com o pirão de queijo garantiu a eliminação de Daniel a poucas semanas da final do ‘MasterChef Profissionais’.