Após oito anos sem passar pela emissora, a apresentadora Eliana, 44, retornará à Record, onde trabalhou por 11 anos.

Em comemoração pelos 30 anos de carreira, a estrela foi liberada pelo SBT para ser entrevistada no Programa do Porchat, segundo informações da jornalista Carla Bittencourt.

Ainda não há previsão de quando a participação irá ao ar.

Eliana está no SBT desde 2009 e é dona das tardes de domingo no canal com a atração Programa da Eliana.