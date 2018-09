Após gestação de risco, Eliana homenageia a filha no aniversário de 1 ano

A pequena Manuela, filha da apresentadora Eliana, completa um ano nesta segunda-feira (10). Para celebrar, a loira publicou um texto emocionante em seu perfil no Instagram acompanhado de uma galeria de fotos lindas das das brincando.

A gestação da caçula foi complicada, já que Eliana precisou ficar de repouso devido a um descolamento de placenta, o que deixa a data ainda mais especial para as duas. Veja a homenagem completa:

Leia mais: O que é o descolamento de placenta, problema vivido por Eliana

“Há um ano eu estava prestes a te conhecer depois de um longo período de repouso e muita entrega. Você nasceu forte, determinada e logo que saiu da barriga já veio mamar no peito. Parecia um sonho. Passou rápido demais. Hoje você já está fazendo arte pela casa e alegrando a nossa família com toda a sua simpatia. Filha, faria tudo de novo, e até mais, para ver este seu lindo sorriso todas as manhãs. E no seu primeiro aniversário te desejo coragem, força e saúde sempre. Deus te abençoe meu anjinho feliz. Um ano da Nenela, Ursinha, Manu, Manuela. Viva!!!”