A apresentadora Eliana, 43 anos, está só alegria com a chegada da filha Manuela. No domingo (19), ela publicou uma foto da menina dando uma risada deliciosa que encantou todos os seus seguidores do Instagram.

“Sonho cor-de-rosa . Manuela sorrindo pra vida e transformando nossos dias mais felizes. Só gratidão. Só amor”, escreveu na legenda.

Esse não é o primeiro clique que a mãe coruja publica de Manuela. No dia 29 de outubro, Eliana publicou uma foto em que aparece carregando a caçula no colo para celebrar seu retorno ao comando de seu programa no SBT.