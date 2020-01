“Eles têm medo de falar sobre o jogo”, reclamou Elana no ‘Mais Você’

Estar no BBB19 é, ao mesmo tempo, precisar se mostrar para o público e articular sua estadia dentro da casa. Entretanto, tem uma ala da atual temporada que tem aversão a conversar sobre o próprio programa, e não falam sobre provas, votações e nem criam planos para ficar no reality. E é sobre esse pessoal que Elana falou mal na entrevista realizada nessa manhã (27) no ‘Mais Você‘.

A eliminada do BBB19 com a maior votação da história do programa foi recebida por Ana Maria Braga em um breve café-da-manhã… e quando digo breve, falo que foi rápida mesmo: boa parte do ‘Mais Você’ foi ocupada com outras pautas, como a fábrica de comidas falsas dos Estúdios Globo. Com menos tempo para o bate papo, Elana não teve muito tempo para conversar sobre sua passagem pelo confinamento, mas conseguiu revelar algumas críticas aos colegas.

Após a exibição de um VT sobre como Rodrigo fugia de qualquer papo sobre o jogo, Elana explicou para Ana Maria Braga como queria desesperadamente conversar com alguém sobre o game, e restava a ela falar com as paredes mesmo. Perguntada o motivo, a eliminada argumentou que o pessoal da Gaiola tem medo de falar sobre o jogo com medo de ter rejeição do público de fora.

A própria sister discordou da atitude dos colegas, dizendo que falar sobre o jogo é diferente de combinar voto e outras coisas “maquiavélicas” que costumam ser mal vistas pelo público de casa.

Ao final do café-da-manhã, Ana Maria ainda aproveitou para dar uma alfinetada de leve na convidada do dia, pois a loira comentou como sua entrevistada não havia comido nada da farta mesa montada no estúdio. Será a ansiedade pós-eliminação?