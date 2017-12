A aparência do jovem Miguel Lemmertz, 17 anos, chamou a atenção recentemente. Se por um lado a mãe, Julia Lemmertz, 54 anos, o elogiou pelo look escolhido para uma festa, por outro, fãs da artista destacaram a semelhança do rapaz com o pai, o ator Alexandre Borges, 51 anos.

Apesar de não expor demais os filhos na internet, na última quarta-feira (6) Julia abriu uma exceção ao compartilhar uma foto em sua conta no Instagram. “Tão bonito”, comentou a mãe.

Tá bonito…♥️ A post shared by Julia Lemmertz (@lemmertzju) on Dec 5, 2017 at 10:07am PST

Mas para a internauta @zeldaaraujo15, o menino chamou a atenção por ser muito parecido, fisicamente, com o ator global. “É a cara do pai“, comentou.

Miguel é fruto de um relacionamento de 22 anos entre Julia e Alexandre e que chegou ao fim em 2015. Julia também é mãe de Luiza, 28 anos.

Meu menino 🐟❣ A post shared by Julia Lemmertz (@lemmertzju) on Mar 3, 2017 at 2:30am PST

Em outras imagens publicadas por Julia é possível acompanhar a semelhança do menino tanto com o pai -como os cabelos negros levemente encaracolados- quanto com a mãe -como os olhos miúdos e ligeiramente amendoados.

Tio e sobrinho A post shared by Julia Lemmertz (@lemmertzju) on Feb 18, 2017 at 7:23am PST