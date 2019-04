Ela cresceu! Atriz de “Tainá” cria própria marca indígena

Eunice Baía, a atriz que interpretou a indiazinha Tainá nos filmes de mesmo nome, criou uma marca de roupa própria com arte indígena chamada OKA. A jovem, que também é designer, se formou em moda há três anos.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz de 28 anos contou que pretende desenvolver desenhos em quadros e, em breve, acessórios e roupas. “A marca é sobre ‘raízes de uma paraense’, que sou eu mesma. Estou fazendo arte. Quero fazer parcerias mais para frente com outras etnias e conhecer mais sobre os donos dessa terra Brasil.”

Além disso, Eunice, que já tem um filho de seis anos chamado Antônio, afirma estar pronta para voltar a atuar. “Ano que vem já está certo para eu fazer um filme, estamos conversando sobre roteiro. Estou me preparando para voltar com tudo! Me aguardem”, disse.

Eunice Baía, que interpretava a indiazinha Tainá, aos 28 anos.

Leia mais: Giselle Itié perde dois ex-namorados em três meses

+ Fotos flagram Silvio Santos emocionado ao ver o mais novo neto

Siga CLAUDIA no Youtube