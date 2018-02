Meghan Markle e o príncipe Harry se casam no dia 19 de maio deste ano. E de acordo com informação divulgada pela revista People no último domingo (11), a cerimônia está prevista para começar ao meio-dia (pelo horário de Londres).

Ainda segundo a People, o casamento de Meghan e Harry deve repetir um dos momentos mais românticos da união do irmão do noivo: uma carruagem puxada por cavalos desfilará com o casal pelas ruas de Windsor após a cerimônia realizada no Capela de St. George, como fizeram Kate Middleton e William em 2011.

