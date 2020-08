No Dia do Canhoto, nove famosas que escrevem com a mão esquerda

Escrever com a mão esquerda já foi visto com maus olhos e por isso não chega a ser surpresa que a data de 13 de agosto, uma combinação suspeita para supersticiosos, seja o dia mundial do canhoto.

A data surgiu no Reino Unido nos anos 1970s, mas adotada quase 20 anos depois, e foi criada para ajudar na conscientização das pessoas sobre os desafios que um canhoto enfrenta em uma sociedade onde 90% da população é destra. Por serem minoria, os canhotos sofrem porque boa parte dos utensílios e objetos construídos para facilitar o dia a dia das pessoas foram feitos predominantemente para pessoas que utilizam a mão direita, algo que vem mudando aos poucos.

Por muito tempo se acreditou que essa característica biológica fosse comandada pelo cérebro, mas há uma nova teoria que defende a medula espinhal como responsável. Isso porque com a tecnologia atual, e, pode-se constatar que fetos de oito semanas já têm o hábito de levar a mão direita ou esquerda à boca. Mas a explicação clássica, estabelecida no século 19 por neurocirurgiões, identificou duas partes do cérebro, onde, obviamente, os destros (que usam a mão direita) têm um hemisfério esquerdo predominante, enquanto nos canhotos predomina o hemisfério direito. Os mesmos cientistas estudaram que o lado esquerdo de cérebro está associado ao processamento da linguagem falada e escrita, enquanto o lado direito, à percepção e à criatividade. Sendo assim, não há muita surpresa que muitos artistas sejam canhotos.

Conheça algumas mulheres famosas, poderosas (e canhotas):

Continua após a publicidade

Fatima Bernardes

Oprah Winfrey

Angelina Jolie

Nicole Kidman

Continua após a publicidade

Julia Roberts

Sarah Jessica Parker

Lady Gaga

Continua após a publicidade

Claudia Raia



Jennifer Lawrence