Denis e Simone ficam juntos

Final feliz para Denis e Simone

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Simone (Ingrid Guimarães) deixa o filho com Dafne (Flávia Alessandra) e, sem querer, muda seu destino. Denis (Marcos Pasquim) vê que o bebê tem um sinal igual ao seu e conclui que o menino é seu filho. Ele fala com a ex-galerista sobre suas suspeitas, deixando-a furiosa.

Mesmo não acreditando na possibilidade, Simone o desafia a fazer o exame de DNA. E o resultado confirma: Denis é o pai da criança. Logo depois, os dois não resistem e se beijam com paixão. É o início de uma nova e bela história de amor. Denis e Simone se unem e Espeto (David Lucas) comemora ao ver a família aumentar.

Quem fica revoltado com a novidade é Edgar (Júlio Rocha), que estava doido para assumir a paternidade do bebê. Furioso, ele briga com Denis e decide pegar o filho que tem com Beth (Alice Assef).