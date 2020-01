Decepcionada com Alan, Hana desabafa sobre brother em entrevista

O BBB19 nem acabou e já está rendendo frutos para os participantes… pelo menos os que já saíram. Hana foi uma das principais jogadoras da temporada, mas foi eliminada cedo demais, só que ela continua firme e forte na Globo. A ex-sister foi convidada para cobrir o Lollapalooza desse ano ao lado de Sophia Abrahão e Thiago Fragoso, e falou um pouco sobre o BBB19 (mais especificamente sobre Alan) numa entrevista ao Gshow.

O que todo mundo queria saber é como Hana se sente com a aproximação de Alan com Carolina Peixinho. “Estou decepcionada. Ele está se contradizendo e não tenho paciência para viver isso que vivi em outros relacionamentos com homens que só pensam em sexo.”, disparou a sister.

Perguntada novamente sobre o relacionamento com o confinado, Hana contou que vai esperar Alan aqui fora para conversar, pois segue apaixonada, porém não reconhece o Alan que viu ali. Hana contou que parou de ver o programa e desabafou: “apenas dez dias para acabar o programa e ele fica justificando que eu estou ficando com alguém, fugindo da responsabilidade. Não é uma pessoa com uma conduta confiável.”

Sobre um possível futuro com o brother, Hana sentenciou: ” Ele conseguiu matar toda a esperança da nossa conexão, jogou tudo isso fora. Me fez entender que ele não me merece. Vamos aguardar”.