Deborah sobre exposição da filha: “Não tenho o dinheiro da Sandy”

Quando questionada sobre a exposição da filha, Maria Flor, de um ano de idade, Deborah Secco, em entrevista à revista VEJA, disse acreditar que seria impossível evitar que fotos de sua filha viessem à público. “Sempre tive certeza de que não conseguiria evitar a exposição dela. Não tenho o dinheiro da Sandy, não ando cheia de seguranças e não moro em Campinas“, completou comparando com a forma com que a cantora, mãe de Theo, lida com a situação.

Maria continua firme nos ensaios pro seu show no Rock in Rio 😜 🎼 A post shared by Deborah Secco (@dedesecco) on Sep 6, 2017 at 10:55am PDT

Deborah também afirmou a justificativa para os cliques e vídeos da pequena em sua conta no Instagram: “Então quis evitar que, cada vez que ela aparecesse, isso causasse uma comoção. Acho que, ao divulgar a imagem da Maria, ela vai ficando mais comum e não desperta tanta curiosidade.”

A atriz também contou como funciona o processo da escolha do clique para postar nas redes sociais e como o nascimento de sua primogênita afetou sua rotina: “tiro 45 fotos antes de postar uma. Quero retocar tudo, acho que estou gorda, com a pele ruim, sobrancelha torta. Sou cheia de neuroses. Tenho uma preguiça surreal de me cuidar. Não malho mais e, desde que minha filha nasceu, sinto uma culpa enorme de sair de casa para ir ao salão de beleza. Só vou para apertar meu aplique.”

Previsão de chuva e muita brincadeira pelo parquinho com a capa de joaninha 🐞, a favorita dela! 💕 A post shared by Deborah Secco (@dedesecco) on Aug 22, 2017 at 6:12am PDT

A cantora Sandy lida com o problema da exposição de uma forma diferente: é conhecida pela ‘blindagem’ na divulgação da imagem de Theo. Inclusive, chegou a dar uma ‘bronca’ em um fã que postou no Instagram, sem autorização, uma foto do pequeno de três anos.