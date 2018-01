Por onde anda Debby Lagranha da Turma do Didi

Você se lembra da garotinha acima? Conhecida pelo seu sucesso na TV nos anos 1990, principalmente nos sete anos em que fez parte do elenco da Turma do Didi, Debby Lagranha deixou de lado a carreira artística para se dedicar à medicina veterinária. Hoje, aos 26 anos, ela é casada com seu colega de curso, Leandro Franco, e mãe de Maria Eduarda, 4 anos.

Débora Cristina Lagranha Franco, seu nome de registro, mostra sua vocação para veterinária e empresária em dois negócios: ela administra um hotel de cães e gatos que também fornece serviço de banho e tosa, localizado em São Paulo, além de ter aberto uma filial da Nutra Pet, uma empresa norte-americana de suplementação animal –a primeira loja no Brasil com esse foco.

Em seu perfil no Instagram, Debby compartilha diversos momentos com a filhota e o marido, além de divulgar o seu trabalho com os pets. Muitos seguidores, inclusive, comentam a semelhança da ex-atriz com a filha Maria Eduarda.

No entanto, a relação com Renato Aragão e sua família continua próxima. Em outubro, ela publicou uma galeria em seu perfil com fotos do aniversário de Lílian Taranto, esposa do humorista.

