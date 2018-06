Daniela Mercury celebra Dia do Orgulho LGBT em post com a amada

Desde que se casou com Malu Verçosa, em 2013, Daniela Mercury se posiciona sobre questões LGBTQ+ em suas redes sociais, sempre pedindo pelo fim da homofobia. Nesta quinta-feira (28), no Dia Internacional do Orgulho LGBT, a cantora publicou uma montagem de fotos com sua esposa no Instagram, mostrando toda a felicidade que compartilham juntas e a luta que travam todo dia por sua escolha sexual.

Além de fotos com Malu, a postagem da cantora também conta com imagens de shows em que ela ergueu a bandeira LGBT e com artistas influentes no meio, como Pabllo Vittar – um dos símbolos mais pulsantes do movimento. “Todo dia é dia de amor e de luta” é a legenda da montagem que mostra muita alegria e diversidade.

Aproveitando o clima de Copa e a vitória do Brasil no último jogo (por 2×0 em cima da Sérvia), Daniela protestou contra a homofobia na Rússia e comemorou o primeiro lugar no grupo E.

Enrolada em uma bandeira do orgulho LGBT e ao lado de Malu, a cantora escreveu: “Copa do Mundo e a gente torcendo a favor do Brasil e contra a homofobia na Rússia”. A artista baiana está passando alguns dias na África e assistiu a partida em Moçambique.

Divertida e animada como sempre, Daniela dançou músicas da cultura de Moçambique e a sua famosa Banzeiro. Sobre as pessoas que conheceu e com quem dividiu alguns momentos, ela comentou: “Alegres como nós, baianos, brasileiros! Amei Moçambique! Viva a África”.

