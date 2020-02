Daniel Blanco diz que uma mulher deve ser a mais natural possível

O ator relaxa no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro

Foto: Marcelo Bruno

Não dá para negar que é de família a paixão de Daniel Blanco, 19 anos, pela natureza. Logo ao nascer, por acaso no Peru, o ator ganhou dos pais seu segundo nome, Cielo, céu em espanhol. Seus cinco irmãos se chamam Pedro Sol, 27, Lua 26, Ana Terra, 23, Estrela, 21, e Marisol, 17. ”A gente brinca que, se meus pais tivessem mais filhos, iam começar a usar os nomes dos planetas”, divertiu-se Daniel enquanto passeava com a CONTIGO! pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

”Esse é o tipo de programa que mais curto. Já escalei a Pedra da Gávea nove vezes e adoro fazer trilha, sou mesmo um apaixonado pela natureza. Passaria a tarde inteira aqui, só ouvindo o som da cachoeira e lendo um livro. Para mim, quanto mais natural melhor. Até nas mulheres. Admiro demais mulher que não liga para maquiagem e não usa esmalte na unha.”