‘Dança dos Famosos’ vai render casamento e Faustão será padrinho

O quadro “Dança dos Famosos” sempre foi marcado por momentos especiais entre casais, com beijos, flertes, namoricos, noivados e um quase casamento. Mas desta vez um casal que se conheceu durante a competição vai realmente se casar!

Lucas Veloso, filho do humorista Shaolin, planeja se casar com sua companheira de dança, Nathalia Melo. Os dois se conheceram no reality transmitido pelo programa Domingão do Faustão, em 2017. A competição marcou muito a vida dos dois, tanto é que o humorista pediu a dançarina em namoro durante o programa, ao vivo.

Os dois estão morando juntos há alguns meses e ele já comentou que vai pedi-la em casamento. O padrinho não poderia ser outra pessoa além de Fausto Silva, que sempre apoiou o relacionamento dos dois.

“Fausto é uma das pessoas mais carinhosas e generosas que já conheci! Ele tem um carinho enorme com nosso relacionamento, dá todo apoio e motivação! Ele ainda não sabe, mas é padrinho de casamento (risos)”, contou Lucas durante uma entrevista ao Gshow.

Além desse casal, muitos outros já passaram pelo programa, mas esta é a primeira vez que dá em casamento.

