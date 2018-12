As fotos do casamento de Tânia Mara e Jayme Monjardim

Tânia Mara, 35 anos, e Jayme Monjardim, 62 anos, trocaram as alianças em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro, no sábado (01).

A cantora compartilhou algumas fotos em seu Instagram para relembrar a cerimônia. “Um dia para a eternidade do nosso amor! Do jeito que sonhamos com nossa família e amigos”, disse ela.

O casamento foi na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Depois da troca das alianças, o casal se dirigiu para a festa, que aconteceu na mansão deles, na Barra da Tijuca. Tânia e Jayme estão juntos há 11 anos e são pais de Maysa, de 8 anos.

Confira as fotos do casamento:

