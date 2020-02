Criador de ‘La Casa de Papel’ revela detalhes intrigantes da 4ª temporada

Alex Pina, o criador de “La Casa de Papel” promete que a quarta temporada será no melhor estilo eita em cima de eita. “É uma temporada muito especial e com bombas muito poderosas”, disse ele em entrevista ao site mexicano Estilo DF.

Mas, pelo jeito, essas bombas só vão aparecer da metade para o final da nova leva de episódios. Com todas as letras, Alex falou que a série irá “reduzir a velocidade” num primeiro momento, mas a adrenalina vai dar as caras na sequência. Estamos oficialmente intrigadas!

“Saímos da 3ª temporada com um sentimento de vertigem, porque foi a primeira vez que produzimos para a Netflix. Tivemos que mostrar que poderíamos criar uma nova temporada com mais adrenalina e força. Agora, na 4ª temporada, o que estamos propondo é parar por um tempo, reduzir a velocidade das cenas para que possamos saborear dramaticamente alguns personagens e depois atingi-los com adrenalina novamente no meio da temporada”, disse Alex Pina.

Mais pistas sobre a quarta temporada de “La Casa de Papel”

Ainda não se sabe oficialmente quando a quarta temporada chega à Netflix, mesmo assim, já temos uma suspeita fortíssima. Isso porque o ator Rodrigo de La Serna, o Palermo, deixou escapar que os novos episódios estarão disponíveis em janeiro de 2020. Até o momento, nada foi oficialmente confirmado.

E Rodrigo não foi o único membro do elenco que deixou escapar informações confidenciais. Numa entrevista conjunta, Esther Acebo e Itziar Ituño – que interpretam Monica/Estocolmo e Raquel/Lisboa respectivamente – acabaram entregando que Nairóbi provavelmente está viva. “Ela terminou a temporada três ‘mais ou menos’, pobrezinha. Mas Nairóbi é uma personagem muito forte”, disse Esther e Itziar concordou: “Sim, muito forte”.

Logo depois, Esther se deu conta de que estava falando demais e emendou: “Eu não digo mais nada”, fazendo aquele clássico gesto de zíper nos lábios.