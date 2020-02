Costanza Pascolato: moda, viagens e estilo de vida

Costanza sobre o cinema: “filmes sobre moda só agradam pessoas que não pertencem ao mundo da moda”

Foto: consueloblog.com

A elegância, neste caso, já veio de berço. A consultora de moda Costanza Pascolato é o que qualquer mulher pode chamar de inspiração. A italiana radicada no Brasil, nome à frente da marca Santaconstancia, leva a moda – e principalmente, a finesse – a sério. Em entrevista vapt-vupt, ela mostra como.

LOLA – Um livro sobre moda:

Costanza Pascolato – Não me canso de indicar o Império do Efêmero, do Gilles Lipovetsky (traduzido para o português pela Companhia das Letras), porque contém um resumo bem feito da História da moda como um todo, que muito me ensinou.

Um filme:

Filmes sobre moda só agradam pessoas que não pertencem ao mundo da moda. Eu não conheço o documentário “September Issue”, acho uma falha minha, mas Consuelo, minha filha, disse que é muito bom. Eu adoro o filme satírico dos anos 60, “Who are you, Polly Maggoo”, do grande fotógrafo William Klein, que mostra de maneira irônica os excessos do mundo da moda no momento histórico e revolucionário, enveredava pelo caminho do futurismo tipo André Courrèges.

E um site:

Um site só? É complicado, já que sou uma espécie de “rata” de pesquisa de internet. Acho muito bom o “ Business of Fashion ” de Imran Amed. Baseado em Londres, é um “fashion advisor” com olhar para tudo o que é relevante na moda. Indispensável.

Um estilista:

Para falar em brasileiros, hoje é Pedro Lourenço. Desde Sempre, Miuccia Prada.

A vitrine mais bonita que ja viu:

Em agosto, vi uma linda vitrine da Hermès em Paris, nas cores azul e branco. Um sucesso. Mas, aprendi em Tóquio nos anos 80 com Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo, da “ Comme dês Garçons “, a olhar uma vitrine: o espaço organizado entre os objetos ou roupas é tão importante quanto os produtos ali mostrados!

A cidade que ninguém pode ficar sem conhecer:

Berlim

Uma ideia vintage:

Paz e sossego

E uma ideia futurista:

O teletransporte da ficção científica. Daria para fazer uma visitinha rápida a meus netos e filha lá em Florença.

O que é sucesso?

Sucesso é conseguir superar todos os nossos defeitos e obstáculos.

Melhor lugar para as compras:

ainda é Londres.

O que não gosta em você?

Uma certa intolerância.

O que aprecia em um profissional de moda hoje?

Competência e cultura.

E o que dispensaria?

A arrogância – que, em última análise, é burrice.

Melhor cidade do mundo para descansar:

Talvez, Florença.

Uma viagem inesquecível:

À Escandinávia.

Se pudesse voltar aos tempos de jornalista, quem gostaria de entrevistar e não teve oportunidade?

Mademoiselle Chanel

Um nome que a moda guardou:

Christobal Balenciaga

Um nome que a moda vai guardar:

Miuccia Prada

Qual seu ritual de beleza?

Um “restauro” diário.

Um conselho que Dona Gabriela, sua mãe, lhe deu e ate hoje você não esqueceu:

“Tenha coragem, sempre!”