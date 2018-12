Conheça a nova geração de blogueiras empreendedoras

A Internet é reino delas e elas se construíram nesse universo. Agora, com mais ideias e sonhos em perspectiva, elas usam de seu talento com maquiagem para empreender.

CLAUDIA conversou com algumas das blogueiras e youtubers que têm suas próprias linhas de maquiagem para entender melhor como esse novo mercado tem funcionado. Confira:

Mari Saad

Com 1,6 milhão de inscritos em seu canal no YouTube, a paulista Mariana Saad, 23 anos, sabe bem a lógica do mercado: na internet, é preciso ser rápida para laçar o público. Assim que identifica uma tendência, entra em contato com as marcas parceiras pedindo algo novo. Sua inspiração vem do que vê em outros canais, nas ruas e também de pedidos dos fãs, com quem interage nas redes. A atenção e dedicação ao negócio resultam em uma relação saudável com Océane Femme e Payot. Entretanto, ao assumir a empreitada, que também é garantia pessoal de estabilidade no futuro, entendeu que precisaria de ajuda. Recrutou então a mãe, Ana Raquel. “Ela cuida da minha empresa e está sempre de olho nos contratos”, diz, orgulhosa. Apesar de a popularidade contribuir para os altos índices de venda, Mari acredita que a qualidade dos produtos que levam seu nome é um ponto forte. O pincel K80, da primeira linha com a Océane, por exemplo, está esgotado. Mas ela quer ir além. Planeja lançar a própria marca, SMK, no primeiro semestre de 2019.

1- Paleta de sombras 9 Shades, Océane, R$ 69*

2- Pincel para detalhe MS10, Océane, R$ 29*

3- Batons líquidos mate Mariana Saad nos tons Sensualidade, Carisma e Delicadeza, Payot, R$ 24,90* cada um

Niina Secrets

Criar um batom exclusivo para o dia do seu casamento é um convite irrecusável, especialmente se for feito pela gigante de maquiagem M.A.C. Só uma influenciadora com a potência de Bruna Santina Martins, conhecida como Niina Secrets, daria conta. Aos 24 anos, com oito de bagagem no YouTube, chegou a um tom que chama de nude perfeito. Durante o processo de criação, levou em consideração o desejo de que o batom fosse democrático, ficasse bem em todos os tons de pele. A tática desenvolvida com a equipe que a acompanha (formada por profissionais de contabilidade, comunicação e edição de vídeo) deu certo, e ela assinou, no mês passado, mais um contrato, desta vez para fazer uma linha de xampu e condicionador com a Seda. “Hoje mantenho parcerias com marcas incríveis, das quais um dia fui apenas consumidora e fã. Esse reconhecimento é tão incrível quanto a oportunidade de levar para minhas seguidoras um produto em que acredito e que entrega um pouco de mim”, disse a CLAUDIA, deixando claro que essa é uma moda que ainda renderá novidades.

1- Batom M.A.C x Niina Secrets, M.A.C, R$ 83*

Fabi Justus

Não são só as milionárias de seguidores que conseguem surfar nessa onda. A empresária Fabiana Justus, 32 anos, tem pouco mais de 100 mil inscritos em seu canal no YouTube, mas a expertise nos negócios e o carisma a colocaram no radar das marcas de beleza. Com a TBlogs, a influenciadora criou quatro tons de batom mate, lançados no mês passado. “As pessoas me acompanham pela minha personalidade. Quando se identificam com minha vida e meu estilo, veem sentido em comprar os produtos”, afirma ela. O bom gosto, porém, não é tudo nessa combinação lucrativa. Fabiana comandou por dez anos a marca de roupas Pop Up Store, que deixou em setembro último após uma mudança de estratégia adotada por sócios majoritários. “O conhecimento do mercado foi essencial na transição para o mundo da beleza”, diz. “Aprendi com os anos que o que conquista o público é sinceridade e transparência. Por isso, faço questão de mostrar cada passo da trajetória.”

1- Batom líquido mate, nos tons Glam e Matte Pop, TBlogs, R$ 29,90*

Boca Rosa

Fã de tutoriais de maquiagem no YouTube, Bianca Andrade, a Boca Rosa, começou a trabalhar como maquiadora ainda na adolescência. Seu talento atraía clientes curiosas a respeito de técnicas e produtos. Resolveu, então, criar um blog e um canal no YouTube. Hoje, aos 24 anos, a influenciadora nascida no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ostenta 5,2 milhões de seguidores e uma equipe de 11 pessoas. Foi natural, portanto, o passo seguinte: usar sua prática para desenvolver os produtos, com texturas e cores escolhidas a dedo. Com a Jequiti, lançou uma linha de 14 itens, incluindo esmaltes e até perfume. Em outubro, assinou a parceria com a Payot, que tem rímel e batons rosa, é claro. Foi a preferência pelo tom que lhe rendeu, ainda no colégio, o apelido pelo qual é conhecida nacionalmente.

1- Batom líquido mate #BocaRosaFlamingo, Payot, R$ 29,90*

2- Paleta de blush #CarinhaDeMetida, Payot, R$ 49,90*

Bruna Tavares

A jornalista e blogueira Bruna Tavares, 32 anos, começou a publicar sobre maquiagem em seu canal no YouTube em 2009. Com menos concorrência nas redes, ganhou uma legião de seguidores rapidamente. Consagrou-se como uma gigante da área, com 1,5 milhão de pessoas assistindo a seus vídeos, cheios de informação. Há algum tempo, tudo que ela ganha com o rendimento de seu blog, o Pausa para Feminices, é reinvestido nos licenciamentos. No momento, tem uma linha de demaquilante e corretivos com a TBlogs, sombras com a Quem Disse, Berenice?, batons e esmaltes com a Jequiti, unhas postiças com a Kiss NY, entre muitos outros produtos desenvolvidos por ela. “Desde a fórmula até a identidade visual”, frisa. Para homenagear a equipe que trabalha com ela, como as duas produtoras de conteúdo, uma controladora de qualidade e uma assistente, dá aos produtos seus nomes. Apesar do mercado em alta, Bruna prefere manter uma visão realista do negócio. “As parcerias evitam que eu dependa apenas dos meus canais. É um plano B caso algum dia a internet não tenha mais o poder de influenciar as pessoas.”

1- imPRESS Chic Mermaid, Kiss NY, R$ 31,99

