Confira como foi o casamento de Isis Valverde e André Resende

A atriz Isis Valverde se casou na tarde deste domingo (10), no Lago Buriti, no Rio de Janeiro. Grávida de quatro meses de um menino, ela se uniu ao modelo e empresário André Resende.

Sua chegada à cerimônia ao lado de seu pai Rubens Valverde foi cantada por Maria Gadu, usando um vestido da estilista Helô Rocha, com véu bordado à mão. As alianças, criadas especialmente para o casal, são Jack Vartanian. O vestido demorou três meses pra ser concluído.

A estilista também confeccionou os vestidos das madrinhas Vanessa Giácomo e Carol Sampaio, ambos com estampas florais. Mariana Rios, Juliana Paes, Zezé Polessa e Samantha Schmütz também garantiram presença.

“Sempre gostei de falar em público, mas estou com o coração um pouquinho apertado”, disse Isis no altar, durante a cerimônia católica para André, de acordo com a Revista QUEM. “Se eu chorar não liga não”. O marido também se declarou para a atriz: “Tanta coisa linda na minha vida, poder compartilhar com você é um grande sonho. Te amo”.

O local, com capacidade para 200 convidados, oferece uma grande infraestrutura para casamentos no campo, ambiente escolhido pelo casal. O responsável pela cerimônia foi Roberto Cohen e para a decoração, Renata Paraíso.

Com a música garantida por Preta Gil, a festa terá elementos como o sereismo e remeterá ao mar e à natureza, com conchas e velas como enfeite. Os noivos passarão a lua-de-mel na Itália.

Isis e André estão juntos desde 2016 e comemoraram 2 anos de namoro em abril. Eles terminaram em dezembro, mas logo depois se reconciliaram.

Confira fotos e vídeos do evento: