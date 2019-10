Como usar as tendências de joias do casamento de Thássia Naves

A blogueira Thássia Naves subiu ao altar na noite de sábado (12) para celebrar sua união com o empresário Artur Attie. Eles oferecem uma cerimônia para 800 convidados, no Palácio de Cristal de Uberlândia.

A festa foi marcada por vestidos de alta-costura e muitos acessórios que são a cara da riqueza. Tudo seguindo um padrão de requinte e exclusividade.

A equipe de CLAUDIA conversou com Adriana Maluf, sócia da Stone Glow & Silver, para saber mais sobre os acessórios das convidadas. Confira:

Carol Celico

A cantora e compositora brasileira escolheu um brinco de cascata de diamantes para compor o look. “O visual não precisa de nenhum complemento, como colar e braceletes, porque corre o risco de ficar over”, explica Adriana.

Zamia Ziad

A empresária Samia Ziad escolheu um vestido nude com flores bordadas em tons de rosa e vermelho para ir à festa. Ela escolheu um brinco de pérolas e pedras naturais para complementar o visual. “Esse mix será uma forte tendência para o verão 2020”, diz Adriana.

Julia Faria

A blogueira abusou das esmeraldas no casamento. “ela escolheu brincos e anéis de esmeralda com ródio negro, uma combinação que fica maravilhosa e que também é uma tendência fortíssima para o verão 2020”, explica Maluf.

Helena Bordon

A blogueira e influenciadora também escolheu a esmeralda para complementar o look, mas nesse caso deu um toque a mais com o ouro branco e diamantes. “O toque final ficou por conta da pulseira, belíssima, de diamantes, saindo um pouco do óbvio”, diz Adriana.

Layla Monteiro

A blogueira escolheu um item que é super tendência, o brinco earcuff. Para completar o visual, Layla escolheu um colar em linhas retas que alonga o colo.

