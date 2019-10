View this post on Instagram

Pronta pra encontrar o amor da minha vida, que me espera no altar! 👰🏼 • Com o coração a mil e realizada em estar com o vestido dos meus sonhos de criança. Sempre imaginei ele assim: saia volumosa, mangas bufantes e um calda pra lá de expressiva! E o melhor de tudo, é alta costura e cheio de história e detalhes que eu mostro depois! Dá pra acreditar!? • Meus olhos enchem d’água de lembrar como está tudo perfeito, e como vocês acompanharam toda minha trajetória, não poderia entrar sem compartilhar em primeira mão meu look! Vai ser lindo, já sinto daqui as boas vibrações! Me sentindo a mulher mais feliz do mundo! ❤ 📷@annaquast @rickyarruda #casamentothassiaeartur