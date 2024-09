Como está Maidê Mahl, a atriz encontrada em estado grave pela polícia?

A atriz e modelo Maidê Mahl, desaparecida desde segunda-feira (2) e encontrada na quinta-feira (5) em um hotel, está internada em estado grave. Maidê foi encontrada pela polícia de São Paulo em um hotel, conforme o boletim divulgado pelo Hospital das Clínicas (HC).

Segundo boletim do HC, Maidê “segue em estado grave e estável, recebendo cuidados intensivos. A equipe médica continua acompanhando de perto sua evolução, com suporte multidisciplinar e monitoramento contínuo. Todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação da paciente estão sendo tomadas”.

De acordo com apuração feita pelo g1, suspeita-se que Maidê tenha ingerido algum produto tóxico. Embalagens encontradas no local estão sendo submetidas a perícia para identificar quais substâncias estão presentes nelas.

O que aconteceu com Maidê Mahl?

Maidê Mahl, de 31 anos, é gaúcha e atua como modelo e atriz, com participações em séries como Vale dos Esquecidos, da HBO. Ela mora com amigos em São Paulo e foi vista pela última vez em Moema, bairro nobre da Zona Sul, antes de desaparecer na segunda-feira (2).

Três dias depois, a Polícia Civil encontrou Maidê sozinha e em estado crítico no quarto de um hotel na mesma região. Ela foi reanimada e levada ao hospital, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Continua após a publicidade

Sua mãe, Nélia Schwinn, viajou do Rio Grande do Sul para São Paulo na quinta-feira para acompanhar a filha no hospital.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.