Veja como assistir à missa de 7º dia do ator Paulo Gustavo

Nesta terça-feira (11), será realizada a missa de sétimo dia da morte do ator e humorista Paulo Gustavo, no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O evento será restrito aos amigos próximos e familiares do artista, que faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, mas o público também poderá acompanhar a cerimônia. A missa será transmitida às 18h30 pelo canal fechado Multishow. Para quem não é assinante, a Globo também vai disponibilizar o acesso gratuito a todos pelo Globoplay Mais Canais.

Paulo Gustavo estava hospitalizado desde 13 de março na zona sul do Rio. O corpo do ator foi cremado na última quinta-feira (6) em Niterói, cidade em que nasceu e se tornou nome de rua após o seu falecimento.

Sua mãe, Dona Déa Lúcia, contou ao Fantástico que o ator morreu durante sua oração favorita de São Francisco, que ouvia desde criança. “A gente foi chamado no hospital porque ele teve morte cerebral. Nós quatro, [o pai] Júlio, eu e [a madrasta] Penha, ficamos ali. [A irmã] Juliana numa mão, na mãozinha dele, eu na outra, o [marido] Thales no pé e o Julio fazendo carinho na cabeça. Eu chamei: Penha, segura aqui comigo porque você também participou da vida dele”, disse a mãe do humorista.

Ela ainda contou que a oração foi cantada pela família na despedida do filho.”Aí cantamos a oração de São Francisco porque ele sempre pedia, desde pequeno, pra eu cantar a Oração de São Francisco. A frequência foi caindo até ficar piscando igual… e parou… durante a oração. Foi uma despedida bonita”, lembrou.