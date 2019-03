Com vestido ousado, Simaria se casa pela segunda vez

Simaria e o marido Vicente renovaram os votos de casamento após 10 anos de união. Em cerimônia íntima realizada antes do Carnaval, a cantora e o espanhol se casaram pela segunda vez no Grand Canyon West no Eagle Point, em Las Vegas.

A noiva chamou atenção ao trajar um vestido da marca Nektaria, que mesclava rendas e transparência. Para não pesar o look, optou por um singelo buquê.

O casamento foi o primeiro a ser realizado na ponte de vidro Skywalk, a 3200 pés de altura, em um ponto sagrado para a tribo local dos hualapai, que auxiliou na organização da recepção.

