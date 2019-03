Simone, da dupla com Simaria, comprou um presente para o filho em Orlando, nos Estados Unidos, mas o pequeno Henry não gostou nada do agrado.

Ao abrir as caixas, ele encontrou sapatos da grife Gucci. “Eu não gosto de sapato. Que feio! Eu não quero sapato!”, reclamou. Ele disse que preferia ganhar brinquedos.

“Meu filho, a mamãe gastou tanto dinheiro com isso”, lamentou Simone, que levou a situação com bom humor. O momento foi compartilhado no Stories do Instagram da cantora.

