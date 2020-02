Cleo Pires está com tudo!

A musa promete brilhar na trama de Walther Negrão

Foto: Ana Lima / Revista CONTIGO!

O segundo semestre vai bombar na vida de Cléo Pires, por causa de duas estreias que agitarão a rotina da atriz. A bela estampará a capa da PLAYBOY na edição de agosto. Será a primeira vez que Cleo posará nua. Ao contrário da mãe, Gloria Pires, que nunca se deixou fotografar para uma publicação masculina, a morena, de 27 anos, sucumbiu aos inúmeros convites da revista. Como diz o ditado: água mole em pedra dura… Mas a verdade é que não foi a vaidade que falou mais alto na decisão da estrela. Sincera, a filha de Fábio Jr. não titubeou ao responder o que a levou a aceitar o convite para se mostrar como veio ao mundo: “A grana”, afirmou. E parece que Cleo fechará 2010 com

chave de ouro.

Além do cachê altíssimo que receberá da PLAYBOY (estima-se em torno de R$ 800 mil), a moça será uma das protagonistas de Araguaia, novela que substituirá Escrito nas Estrelas. No papel da vilã Stela, ela promete aprontar poucas e boas na trama do veterano Walther Negrão.

Foi a primeira vez que a PLAYBOYa convidou para posar nua?

Não, a PLAYBOY sempre me procurou. Tem ensaios de nu que eu acho lindíssimos, de muito bom gosto. Para eu ter aceito é porque vou fazer um ensaio como eu imagino. Mas, o que pesou, com certeza, foi a grana.

No início, sua personagem em Araguaia seria a mocinha e agora será a vilã. Gostou da mudança?

Na verdade, Stela não é uma vilã, é a antagonista. Ela é uma mulher misteriosa… Fiquei sabendo do papel depois que Juliana Paes, que iria interpretar Stela, engravidou. Eu faria a mocinha, que agora será vivida pela Milena Toscano. Ainda me sinto bem no início da carreira, tenho muito o que aprender nessa estrada.

Está animada para começar a gravar na região do Araguaia, em Goiás?

A família do meu padrasto (o cantor Orlando Morais) é de Goiânia. A região do Araguaia é muito familiar para mim, não tem mistério. Passei momentos da minha infância nessa área.

Você costuma trocar ideias comsua mãe sobre o trabalho?

Não peço dicas à minha mãe. Ela até fala que todo mundo pede dicas pra ela, menos eu. Gosto de fazer as coisas do meu jeito. Não consigo encará-la como colega de profissão. Para mim ela sempre será a minha mãe. Sempre foi assim. É uma pessoa que eu convivo desde que me entendo por gente, então, é mais difícil conseguir separar a mãe da atriz.

Ficou surpresa com o sucesso que seu irmão Fiuk vem fazendo?

Vejo com bons olhos a carreira do Filipe (Fiuk). Ele me ligou quando foi chamado para participar do filme As Melhores Coisas do Mundo (dirigido por Laís Bodansky), me perguntou o que eu achava. Disse que achava ótimo, que daria a maior força e que ele fizesse com amor.